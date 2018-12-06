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В японском городе Мацуэ прошел мини-парад пингвинов, посвященный приближающемуся Рождеству

В этом году в нем приняли участие 5 ластокрылых в костюмах Санта-Клауса. Их сопровождала работница парка, которая управляла парадом при помощи щетки с длинной ручкой. Cудя по снимкам и видео в соцсетях, пингвины являются популярными птицами в местном зоопарке, и их регулярно наряжают в честь различных мероприятий и просто ради развлечения посетителей. Рождественские парады в Мацуэ будут проходить теперь ежедневно до 25 декабря.

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