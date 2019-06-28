В японской Осаке официально стартовал саммит "Большой двадцатки"

В нем принимают участие лидеры стран G-20, руководство ЕС и главы крупнейших международных организаций. За два дня участники встречи обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды. Как ожидается, будет затронута тема создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий. В области экологии основное внимание уделят проблеме пластикового мусора. Планируется, что Япония предложит инициативу - к 2050 году сократить до нуля выбросы таких отходов в океан.