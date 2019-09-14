В Ярославле фура столкнулась с пассажирским автобусом, 9 человек погибли

Массовое ДТП в Ярославле! На 20-ом километре автодороги Ярославль - Заячий холм - Иваново - произошло лобовое столкновение фуры с пассажирским автобусом. По последним данным, 9 человек погибли, более 20 доставлены в больницу, среди них есть дети. Всего в автобусе находились 30 пассажиров. Причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу при обгоне. Водитель погиб на месте.