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В Ярославле фура столкнулась с пассажирским автобусом, 9 человек погибли
Массовое ДТП в Ярославле! На 20-ом километре автодороги Ярославль - Заячий холм - Иваново - произошло лобовое столкновение фуры с пассажирским автобусом. По последним данным, 9 человек погибли, более 20 доставлены в больницу, среди них есть дети. Всего в автобусе находились 30 пассажиров. Причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу при обгоне. Водитель погиб на месте.
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