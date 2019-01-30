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В Ярославле на помощь городским службам пришел трансформер

В российском Ярославле на помощь городским службам пришел трансформер. Двухметровый Бамблби решил отложить бластер и взялся за лопату. Так местный житель решил подать пример своим соседям. Особо эффектно робот выглядит поздним вечером - весь в огнях.

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