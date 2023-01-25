В Ярославской области полицейские накрыли нарколабораторию и… зоопарк

Сообщается, что двое жителей региона, мужчина и женщина, купили земельный участок в отдаленной деревушке. Там в хозяйственной постройке открыли цех по производству синтетики. Дела шли неплохо, пока в гости не заглянули оперативники. Во время обыска на глаза силовикам попались химические составы, порошок, оборудование и даже зверьки. Если с домашними питомцами все понятно, то зачем и откуда у напарников появилась мартышка, вопрос открытый.