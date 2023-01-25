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В Ярославской области полицейские накрыли нарколабораторию и… зоопарк

12,5 кг мефедрона, кошки, собаки и обезьяна. Российские полицейские накрыли нарколабораторию, которая располагалась в Ярославской области.

Сообщается, что двое жителей региона, мужчина и женщина, купили земельный участок в отдаленной деревушке. Там в хозяйственной постройке открыли цех по производству синтетики. Дела шли неплохо, пока в гости не заглянули оперативники. Во время обыска на глаза силовикам попались химические составы, порошок, оборудование и даже зверьки. Если с домашними питомцами все понятно, то зачем и откуда у напарников появилась мартышка, вопрос открытый.

Весь зоопарк передали защитникам животных. А в отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Фото: pexels.com

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