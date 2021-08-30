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В ЮАР леопард полтора часа пытался съесть дикобраза
Кадры из южно-африканского парка Крюгера.Леопард потратил полтора часа своей жизни, пытаясь схватить дикобраза. Но все попытки пробить острую броню оказались тщетны. Приходилось постоянно вытаскивать из лап колючки.
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