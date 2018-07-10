В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет

Сообщается о 19 пострадавших. Информации о погибших пока не поступало. Самолет упал при заходе на посадку в нескольких километрах от аэропорта Уондербум в Претории. Предположительно, это борт грузовой компании "Мартин Эйр". Очевидцы говорят, что видели черный дым, который тянулся от хвоста воздушного судна.