В ЮАР рухнул многоэтажный строившийся дом, свыше 50 человек могут находиться под завалами

В городе Джордж на юго-западе Южно-Африканской Республики рухнул многоэтажный строившийся дом, свыше 50 человек могут находиться под завалами. Об этом сообщает местный новостной портал News 24, сообщает ТАСС.



Со ссылкой на очевидцев отмечается, что высотное здание рухнуло в центральной части города Джордж, под завалами могут находиться 59 строителей. К месту ЧП прибыли машины скорой помощи и сотрудники спасательной службы.



Представитель мэрии города Джорджа заявил, что на данный момент у властей еще нет данных о возможных пострадавших.



