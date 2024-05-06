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В ЮАР рухнул многоэтажный строившийся дом, свыше 50 человек могут находиться под завалами

В ЮАР рухнул многоэтажный строившийся дом, свыше 50 человек могут находиться под завалами

В городе Джордж на юго-западе Южно-Африканской Республики рухнул многоэтажный строившийся дом, свыше 50 человек могут находиться под завалами. Об этом сообщает местный новостной портал News 24, сообщает ТАСС.

Со ссылкой на очевидцев отмечается, что высотное здание рухнуло в центральной части города Джордж, под завалами могут находиться 59 строителей. К месту ЧП прибыли машины скорой помощи и сотрудники спасательной службы.

Представитель мэрии города Джорджа заявил, что на данный момент у властей еще нет данных о возможных пострадавших.

Джордж является вторым по размеру после Кейптауна городом провинции Западный Кейп. Численность его населения - свыше 200 тыс. человек. Город расположен в популярном туристическом регионе Гарден-Рут (садовая дорога).

Фото организации Gift of the Givers

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