В Юрмале осквернили братское захоронение советских солдат

Не прекращаются в прибалтийских странах и акты вандализма. В латвийской Юрмале осквернили братское захоронение советских солдат на кладбище в Булдури.



Как пишут местные СМИ, неизвестные похитили 16 мемориальных плит. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Однако надеяться на то, что вандалы будут найдены, не приходится. В Латвии вандализм поощряется на государственном уровне. В стране снесли уже почти все памятники защитникам, установленные при советской власти.