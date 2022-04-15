В Южном Судане 9 млн человек оказались на грани голода

На грани голода. Около 9 миллионов жителей Южного Судана нуждаются в продовольственной помощи, половина из них - дети. Об этом заявил глава миссии ООН в африканской стране. Ситуация с продовольственной безопасностью ухудшилась из-за мощного подъема на мировом рынке цен на продукты и действий вооруженных группировок. Глава миссии ООН отметил, что Южному Судану необходимо срочное и постоянное финансирование.