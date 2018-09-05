На Южном Урале произошло второе за сутки землетрясение

В этот раз магнитуда подземных толчков составила 4,4. Первое землетрясение магнитудой 5,5 произошло минувшей ночью. Оба удара стихии ощутили жители Челябинской и Свердловской областей, Башкирии и Пермского края. Данных о погибших и пострадавших нет, но приходят сообщения о повреждении строений и дорог. В регионе созданы рабочие группы. Специалисты проверяют социально-значимые объекты и жилые дома.