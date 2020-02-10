В Южной Африке львы убили 21-летнюю сотрудницу заповедника

В Южной Африке львы убили 21-летнюю сотрудницу заповедникаСвейн ван Вик работала в заповеднике в провинции Лимпопо, сообщает The Sun. Ежедневно она присматривала за львами, пока не стала жертвой хищников. В один из рабочих дней сотрудники услышали крики девушки. Бросившись на помощь, они увидели, что Свейн лежит на земле вся в крови.



Сотрудники предположили, что львы напали на девушку во время игры. Вопрос о том, будут ли животные ликвидированы, пока остался без ответа. Предполагается, что заповедник временно закроют для посетителей.



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