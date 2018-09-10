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В Южной Африке внезапно выпал снег

Слоны и жирафы на фоне зимних пейзажей. В Южной Африке внезапно выпал снег. Из-за непогоды закрыты некоторые трассы и горные перевалы. Высота снежного покрова местами достигает 10 сантиметров. Туристы и местные жители делятся необычными для региона видеокадрами в соцсетях.

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