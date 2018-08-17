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В Южной Америке активизировались телефонные террористы
Сразу 4 самолета экстренно приземлились в Чили, Аргентине и Перу из-за сообщений о якобы заложенных на борту взрывных устройствах. Всего же авиакомпаниям сообщили об 11 бомбах. Однако после экстренной посадки в нескольких самолетах следов взрывчатки не нашли. Чилийские карабинеры выясняют, кто звонил в авиакомпании с ложными угрозами.
А накануне записка с сообщением о бомбе была найдена в туалете самолета, выполнявшего рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. В сопровождении двух истребителей борт сел в аэропорту на греческом острове Крит. Сообщение о бомбе оказалось ложным.
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