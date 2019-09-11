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В Южной Дакоте из-за торнадо без света остались 13 тысяч человек
Торнадо пронесся над штатом Южная Дакота. Стихия обрушилась на южную сторону крупнейшего города региона Сиу-Фоллс. Пока никаких данных о пострадавших не поступало. Без электричества остались 13 тысяч человек. Бурей разрушен и поврежден ряд зданий. Несколько предприятий, как сообщается, полностью остановили работы на неопределенный срок, а местная больница потеряла часть кровли
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