В Южной Дакоте из-за торнадо без света остались 13 тысяч человек

Торнадо пронесся над штатом Южная Дакота. Стихия обрушилась на южную сторону крупнейшего города региона Сиу-Фоллс. Пока никаких данных о пострадавших не поступало. Без электричества остались 13 тысяч человек. Бурей разрушен и поврежден ряд зданий. Несколько предприятий, как сообщается, полностью остановили работы на неопределенный срок, а местная больница потеряла часть кровли