В Южной Дакоте разбился легкомоторный самолет

ЧП в США. Близ города Чемберлен в штате Южная Дакота упал на землю легкомоторный самолет "Пилатус PC-12". В авиакатастрофе погибли 9 человек, в их числе двое детей. Три человека чудом остались живы: два пассажира и пилот госпитализированы. Самолет рухнул из-за ненастной погоды в миле от города. Всего на борту машины находились 12 человек.



