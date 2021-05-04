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В Южной Корее отказываются от морепродуктов

В Южной Корее отказываются от морепродуктов

В Южной Корее отказываются от морепродуктов из-за плана Японии сбросить в океан воду с АЭС.

Хотя сброс радиоактивной воды ожидается через два года, 91,2 % опрошенных жителей страны уже обеспокоены безопасностью продуктов питания.

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