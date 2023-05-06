В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

По данным телеканала CNN со ссылкой на командование ВВС Республики Корея, инцидент произошел во время тренировочного полета в провинции Кенгидо недалеко от авиабазы Осан. Пилот успел катапультироваться, его доставили в медицинское учреждение. Информации о жертвах среди населения нет.