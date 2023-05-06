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В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение на территории Республики Корея - пилот остался жив, сообщает ТАСС.

По данным телеканала CNN со ссылкой на командование ВВС Республики Корея, инцидент произошел во время тренировочного полета в провинции Кенгидо недалеко от авиабазы Осан. Пилот успел катапультироваться, его доставили в медицинское учреждение. Информации о жертвах среди населения нет.

После падения самолета возник пожар. Для его ликвидации на место крушения направлена пожарная служба провинции. Начато расследование для выяснения причин произошедшего.

Фото: © Фото: hazersflightline.com

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