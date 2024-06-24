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В Южной Корее при пожаре на заводе по производству литиевых батарей погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли в результате пожара на заводе по производству литиевых батарей в южнокорейском Хвасоне. Как сообщает "Енхап", на данный момент известно также о нескольких десятках пропавших без вести. Среди них есть иностранцы. К настоящему времени пожарным удалось справиться с возгоранием. Идут поиски внутри здания. Специалисты указали, что при пожаре взрывы аккумуляторов приводили к распространению огня, что осложняло работу экстренных служб. Причины ЧП уточняются.

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