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В Южной Корее в аварии пострадали более 80 школьников

Крупное ДТП в Южной Корее (в северо-восточной провинции Канвондо). Столкнулись 7 транспортных средств, в том числе 3 школьных автобуса, которые везли детей на экскурсию. Пострадали 82 человека, большинство из них - школьники.

А в Канаде выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли 15 человек. Недалеко от города Кэрберри грузовик врезался в автобус, в котором находилось около 25 человек. 10 пострадавших доставили в больницы.

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