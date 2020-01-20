В Южной Корее зафиксировали первый случай заболевания новым типом пневмонии

Коронавирус из Китая добрался до Южной Кореи - там зафиксировали первый случай заболевания новой пневмонией. Носителем вируса оказалась гражданка КНР. Между тем в самой Поднебесной уже три человека скончались. Общее число заразившихся 217. В основном это люди, посещавшие Ухань - китайский город, где случилась первая вспышка заболевания. Также случаи коронавируса зафиксированы в Японии и Таиланде.