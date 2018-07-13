В Забайкалье наводнение повредило почти сорок мостов

14 из них разрушены и полностью перекрыты. Также пострадали почти 600 домов. Напомним, паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. Затопленными остаются 14 населенных пунктов - там продолжают работать спасатели. Они откачивают воду и укрепляют защитные дамбы. Люди из наиболее пострадавших районов пережидают в пунктах временного размещения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.