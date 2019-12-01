В Забайкалье туристический автобус упал с моста

В Забайкальском крае туристический автобус, который следовал из Сретенска в Читу, сегодня утром упал с моста в реку Куэнга. В салоне находились более 40 пассажиров, 15 (в том числе ребенок), по предварительным данным, погибли. 18 получили тяжелые травмы. Как сообщается, в автобусе ехали россияне. На месте ДТП сейчас работают медики, задействован вертолет. Сообщается, что у автобуса лопнуло колесо, и водитель не справился с управлением.



