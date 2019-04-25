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В Забайкальском крае России из-за степных пожаров готовятся ввести режим ЧС

В больницы обратились 85 жителей. Около сотни домов сгорели. Региональное правительство начало первые выплаты. Оставшихся без крова ждут дополнительные компенсации. Для тушения лесных пожаров не хватает по меньшей мере тысячи человек.

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