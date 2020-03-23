3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Загребе 17 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3
Улицы Загреба расчищают от завалов после землетрясения магнитудой 5,3. Эпицентр находился всего в семи километрах севернее хорватской столицы. И это бедствие в стране назвали сильнейшим за 140 лет. Самым тревожным в данной ситуации было не количество баллов, а то, что землетрясение произошло фактически в городе, говорят ученые. Отсюда серьезные разрушения и значительные убытки. Сообщается о 17 пострадавших.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов