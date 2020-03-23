В Загребе 17 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,3

Улицы Загреба расчищают от завалов после землетрясения магнитудой 5,3. Эпицентр находился всего в семи километрах севернее хорватской столицы. И это бедствие в стране назвали сильнейшим за 140 лет. Самым тревожным в данной ситуации было не количество баллов, а то, что землетрясение произошло фактически в городе, говорят ученые. Отсюда серьезные разрушения и значительные убытки. Сообщается о 17 пострадавших.