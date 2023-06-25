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В Закарпатье арестован торговец детьми
В Закарпатье арестован торговец детьми. Как сообщают украинские СМИ, он продавал младенцев в возрасте одного-двух лет для использования в качестве доноров внутренних органов. Установлено, что троих детей преступник успешно вывез из страны. Их судьба пока неизвестна. Есть основания полагать, что задержанный - участник широкой сети торговцев живым товаром. Вряд ли стоит обольщаться насчет успеха украинских полицейских. Проблема торговли людьми сейчас как никогда остра по всей Европе из-за беспорядочного перемещения по Старому Свету миллионов беженцев. Украина оказалась одним из главных поставщиков живого товара в ЕС. Причиной этому не только вооруженный конфликт на территории страны, но и тотальная коррумпированность чиновников этой страны.
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