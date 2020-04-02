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В Закарпатье Служба безопасности Украины задержала целую банду
Долга нет, но заплатить обязан. В Закарпатье Служба безопасности Украины задержала целую банду. Предполагается, что участники группировки имели отношение к ряду тяжких преступлений на территории области. По предварительной версии следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликты, за решение спорных ситуаций требовали деньги. На потенциальных жертв воздействовали как психологически, так и физически. Представителей коммерческих структур облагали данью и выбивали несуществующие долги. Один из главарей банды - депутат Савеловского райсовета. У фигурантов были обнаружены деньги, наркотики, оружие, кастеты, патроны разного калибра. Известно, что у одной из своих жертв они требовали 24 тысячи долларов. Продолжаются следственные действия. Кроме того, была раскрыта и разветвленная межрегиональная сеть по изготовлению и сбыту наркотиков. Стражи порядка установили организаторов трафика и наркокурьеров. Были изъяты крупные партии метамфетамина, каннабис и запрещенные таблетки.
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