ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Закавказье новая активизация боевых действий

В Карабахе стороны вновь обвиняют друг друга в том, что противник провоцирует активизацию боевых действий. Армяне заявляют, что азербайджанцы перешли в наступление на северном фронте. Карабахская сторона сообщает, что с начала боевых действий 47 мирных жителей стали жертвами обстрелов. Напряженность вдоль линии ограничения остается высокой, однако о прекращении перемирия не заявляет никто.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все