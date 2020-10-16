В Закавказье новая активизация боевых действий

В Карабахе стороны вновь обвиняют друг друга в том, что противник провоцирует активизацию боевых действий. Армяне заявляют, что азербайджанцы перешли в наступление на северном фронте. Карабахская сторона сообщает, что с начала боевых действий 47 мирных жителей стали жертвами обстрелов. Напряженность вдоль линии ограничения остается высокой, однако о прекращении перемирия не заявляет никто.