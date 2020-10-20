В Закавказье продолжаются ожесточенные бои

Несмотря на объявленное позавчера перемирие, в Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Азербайджан сообщает о взятии нескольких населенных пунктов. Однако армянская сторона настаивает, что наступление противника было отбито. Из Степанакерта сообщают об обезвреживании ракеты, которая несла 260 осколочных кассет. Из Карабаха пришло известие о 43 погибших здесь за сутки солдатах. Есть пострадавшие и среди мирного населения, в основном, это жители Агдамского и Тертерского районов

Азербайджанская сторона сообщает о гибели в регионе 61 мирного жителя. Немногим менее 300 получили ранения. Стало известно, что в пятницу министры, представляющие официальные Баку и Ереван, прибудут в Вашингтон, здесь состоятся переговоры о мире с участием госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.



