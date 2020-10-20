3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Закавказье продолжаются ожесточенные бои
Несмотря на объявленное позавчера перемирие, в Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Азербайджан сообщает о взятии нескольких населенных пунктов. Однако армянская сторона настаивает, что наступление противника было отбито. Из Степанакерта сообщают об обезвреживании ракеты, которая несла 260 осколочных кассет. Из Карабаха пришло известие о 43 погибших здесь за сутки солдатах. Есть пострадавшие и среди мирного населения, в основном, это жители Агдамского и Тертерского районов
Азербайджанская сторона сообщает о гибели в регионе 61 мирного жителя. Немногим менее 300 получили ранения. Стало известно, что в пятницу министры, представляющие официальные Баку и Ереван, прибудут в Вашингтон, здесь состоятся переговоры о мире с участием госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП