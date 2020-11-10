В захваченном ночью парламенте Армении начинают собираться депутаты

Оппозиция планирует отозвать подписанное перемирие по Нагорному Карабаху. По документу, заключенному Баку, Ереваном и Москвой, Азербайджану отходит часть территорий, в том числе город Шуши. Около сотни митингующих собрались у здания парламента Армении, сотрудники МВД выставили оцепление у входа.

Соглашение, отметим, помимо прекращения военных действий предполагает обмен пленными, возвращение беженцев на территорию Карабаха и открытие транспортных и экономических связей региона, а также создание коридора для связи Армении и Нагорного Карабаха.

После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты. Были разгромлены несколько правительственных зданий, избит спикер парламента Армении Мирзоян.



