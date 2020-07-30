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В законодательном собрании Ульяновской области ожесточенно подрались депутаты

Несколько парламентариев даже обратились за медпомощью. Конфликт возник из-за плаката, который, по мнению части депутатов, оскорблял местного губернатора. Его сорвали, но авторы встали на защиту своего транспаранта. На место происшествия вызвали представители полиции, но к этому моменту конфликт уже был исчерпан. Участников столкновения, вероятно, ждут административные наказания.

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