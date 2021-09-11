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В западном регионе африканской страны Камерун выпал снег

Снег даже на экваторе. В западном регионе африканской страны Камерун с неба посыпались белые хлопья и град. Мощные ледяные шары разрушили крыши нескольких домов, нанесли серьезный ущерб ряду плантаций. Движение общественного транспорта временно приостановлено. По словам мэра Баны Жана-Батист Санга, такое необычное явление связано с изменением климата.

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