В западном регионе африканской страны Камерун выпал снег

Снег даже на экваторе. В западном регионе африканской страны Камерун с неба посыпались белые хлопья и град. Мощные ледяные шары разрушили крыши нескольких домов, нанесли серьезный ущерб ряду плантаций. Движение общественного транспорта временно приостановлено. По словам мэра Баны Жана-Батист Санга, такое необычное явление связано с изменением климата.