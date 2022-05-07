Искажением исторической памяти продолжают заниматься на Украине. В Запорожье осквернили памятник советским летчикам. С крыльев сняли красные звезды, заменив их на "жовта-блакитную" симоволику. Ранее в Тернополе убрали памятник советскому самолету МиГ-17, пообещав взамен поставить монумент в честь героев Украины. А во Львовской области собрались убрать сразу три мемориала, в том числе Вечный огонь.

О том, какие герои попадаются в рядах ВСУ, свидетельствуют сами украинцы. На кадрах военнослужащие разведроты 28-й механизированной бригады ВСУ, которые ведут себя, как обычные бандиты: запугивают гражданских, в том числе открывая огонь.

О поступке еще одного так называемого героя рассказала россиянка, живущая в Испании. На нее напал с перцовым баллончиком беженец из Одессы, которого она взяла на работу в свой ресторан. Как выяснилось, мужчина подстрекал всех своих украинских коллег в кафе против владелицы, говорил, что хочет уничтожить ее кафе и разбить окна. Девушка обратилась за помощью в больницу, далее она намерена подать в суд.