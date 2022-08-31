В Запорожье раскрыта схема крупных хищений гуманитарной помощи

Из Запорожья сообщают о раскрытии воровской схемы, которая позволила здесь производить хищения совершенно небывалых масштабов. Уже известно, что была украдена гуманитарная помощь из 22 морских контейнеров, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков. Стоимость украденного пока не удается даже оценить - речь идет о десятках и, вполне возможно, сотнях миллионов долларов. Присвоенные ценности распродавались через магазины крупной украинской торговой сети. Участниками воровской схемы были десятки влиятельных чиновников, чьи имена не называются. Сейчас выясняется: крали преступники только мирные грузы или расхищали также и оружейные поставки?