В затопленном Оренбурге началась массовая эвакуация

В российском Оренбурге началась массовая эвакуация. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1 143. Эти значения опасны.

Спасатели вывозят людей и животных из опасной зоны на лодках. С подтопленных территорий насосами откачивают воду.