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В затопленном Оренбурге началась массовая эвакуация
В российском Оренбурге началась массовая эвакуация. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1 143. Эти значения опасны.
Спасатели вывозят людей и животных из опасной зоны на лодках. С подтопленных территорий насосами откачивают воду.
В Орске вода значительно отступила. Затопленными остаются более 5 тыс. домов. В Курганскую область, где прогнозируется ухудшение паводковой обстановки, самолеты МЧС доставили 2 км быстровозводимых дамб.
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