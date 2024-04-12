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В затопленном Оренбурге началась массовая эвакуация

В российском Оренбурге началась массовая эвакуация. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1 143. Эти значения опасны.

Спасатели вывозят людей и животных из опасной зоны на лодках. С подтопленных территорий насосами откачивают воду.

В Орске вода значительно отступила. Затопленными остаются более 5 тыс. домов. В Курганскую область, где прогнозируется ухудшение паводковой обстановки, самолеты МЧС доставили 2 км быстровозводимых дамб.

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