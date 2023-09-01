В затопленном Уссурийске школьники отправились на торжественную линейку на лодке

Учащиеся российского Уссурийска в новый учебный год поплыли! В Приморье из-за непрекращающихся ливней и наводнений действует режим ЧС.

Линейки при этом решили провести и дети из пострадавших районов - не стали пропускать День знаний. Полноценный учебный процесс во всех школах региона планируют начать с 11 сентября. Пока же расписание плавающее.