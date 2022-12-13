В здании Европарламента прошли обыски и задержания - под подозрением и вице-президент

Обвинения в адрес вице-президента Европейского парламента вызывают крайнюю озабоченность и очень серьезны. Они ставят под сомнение доверие людей к европейским институтам. Нам нужны высочайшие стандарты. Нам нужны структуры по этическому контролю, которые будут работать со всеми институтами.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии