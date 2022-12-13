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В здании Европарламента прошли обыски и задержания - под подозрением и вице-президент
Пока же Евросоюз может смело конкурировать с Украиной в коррупции. Бельгийская полиция провела ряд обысков в здании Европейского парламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди евродепутатов. Сообщается о 20 рейдах за 4 дня. Подозрения правоохранителей связаны с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. По итогам рейдов задержано несколько человек, в том числе вице-президент Европейского парламента Ева Кайли.
Греческая партия социалистов исключила ее из своих рядов, активы Кайли заморожены. Чиновницу подозревают в получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу. Своей должности бывший вице-президент лишилась, однако формально пока остается депутатом Европарламента.
Обвинения в адрес вице-президента Европейского парламента вызывают крайнюю озабоченность и очень серьезны. Они ставят под сомнение доверие людей к европейским институтам. Нам нужны высочайшие стандарты. Нам нужны структуры по этическому контролю, которые будут работать со всеми институтами.
Ранее газета France Soir сообщила, что полиция провела 14 обысков в различных коммунах Брюсселя. Правоохранители считают, что коррумпированные чиновники ЕС распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны.
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