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В здании Европарламента прошли обыски и задержания - под подозрением и вице-президент

Пока же Евросоюз может смело конкурировать с Украиной в коррупции. Бельгийская полиция провела ряд обысков в здании Европейского парламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди евродепутатов. Сообщается о 20 рейдах за 4 дня. Подозрения правоохранителей связаны с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. По итогам рейдов задержано несколько человек, в том числе вице-президент Европейского парламента Ева Кайли.

Греческая партия социалистов исключила ее из своих рядов, активы Кайли заморожены. Чиновницу подозревают в получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу. Своей должности бывший вице-президент лишилась, однако формально пока остается депутатом Европарламента.


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Обвинения в адрес вице-президента Европейского парламента вызывают крайнюю озабоченность и очень серьезны. Они ставят под сомнение доверие людей к европейским институтам. Нам нужны высочайшие стандарты. Нам нужны структуры по этическому контролю, которые будут работать со всеми институтами.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Ранее газета France Soir сообщила, что полиция провела 14 обысков в различных коммунах Брюсселя. Правоохранители считают, что коррумпированные чиновники ЕС распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны.

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