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В Здолбунове националисты разрушили монумент в честь Героя Советского Союза Николая Приходько

В Украине продолжается демонтаж истории. В Здолбунове Ровенской области националисты разрушили монумент в честь советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Приходько, уроженца самого города.

К слову, 10 лет назад тут поставили памятник Степану Бандере - таких героев чтят в Здолбунове сейчас. В самом Ровно тоже провели очередной бой с народной памятью. Там была демонтирована советская самоходка.

Как пояснили местные власти, памятник был аварийным, а теперь на его месте будет стоять украинская техника.

Ранее в Тернополе с тем же объяснением снесли памятник советским летчикам-освободителям.

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