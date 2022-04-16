В Здолбунове националисты разрушили монумент в честь Героя Советского Союза Николая Приходько

В Украине продолжается демонтаж истории. В Здолбунове Ровенской области националисты разрушили монумент в честь советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Приходько, уроженца самого города.



К слову, 10 лет назад тут поставили памятник Степану Бандере - таких героев чтят в Здолбунове сейчас. В самом Ровно тоже провели очередной бой с народной памятью. Там была демонтирована советская самоходка.



Как пояснили местные власти, памятник был аварийным, а теперь на его месте будет стоять украинская техника.



Ранее в Тернополе с тем же объяснением снесли памятник советским летчикам-освободителям.

