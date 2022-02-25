Зеленский: Мы остались в одиночестве, кто готов воевать вместе с нами?

Ночь в Украине прошла относительно спокойно: ожесточенные боевые действия велись лишь за контроль над аэродромом Гостомель, расположенный в 25 км от Киева. Украинская сторона несколько раз сообщала о взятии этого объекта, но затем эти заявления опровергала: ситуация с аэродромом не прояснилась до сих пор. Под утро воздушная сирена разбудила горожан в Виннице, Одессе, Чернигове. На рассвете звуки взрывов были слышны в Киеве: несколько ракетных ударов было нанесено по военным объектам города - в частности, по генштабу ВСУ, полку связи и каким-то целям в правительственном квартале. Ракету "Калибр" удалось сбить ПВО, она рухнула на жилой дом, где пострадали несколько человек.

Ожесточенные бои велись в ДНР и ЛНР

Накануне вечером ожесточенные бои велись в Донецкой и Луганской республиках: фронт удалось отодвинуть от столичных городов на семь - десять километров, но полной победы наступающие части ДНР и ЛНР пока не одержали. Вместе с тем впервые за 8 лет Луганск и Донецк украинская армия больше не обстреливает прямой наводкой. Тем временем из Киева сообщают о ста тридцати семи погибших военных, по обе стороны фронта есть жертвы среди мирных граждан. Взяты в плен десятки украинских военных, есть пленные и из числа российских солдат. Первые приметы готовности к компромиссу демонстрирует президент Зеленский - он заявил, что Украина может остаться нейтральной, и признал, что ситуация крайне тяжелая.

"Мы остались в одиночестве. Кто готов воевать вместе с нами? Никто. Кто готов помочь нам со вступлением в НАТО? Никто!" Владимир Зеленский, президент Украины

Нацбанк страны, не дожидаясь внешней помощи, тоже начал свою войну: украинским юридическим лицам запрещены расчеты в белорусских и российских рублях.



Совбез ООН проведет заседание по Украине

25 февраля вечером состоится заседание Совбеза ООН с целью принятия резолюции по Украине. С учетом того факта, что Россия обладает правом вето, резкого осуждения военной операции ждать не стоит. Будет также созван саммит НАТО. Основные государства Альянса уже заявили, что помогать Украине военными контингентами не будут, поэтому от высокого собрания Киеву следует ждать только слов поддержки.

В крупных городах Украины введен комендантский час

В настоящий момент под контроль российских войск перешла большая часть Херсонской области, а также значительная часть Сумской вместе с городом Сумы. Колоны бронетехники обошли города: эпизодические боестолкновения имели место на кольцевых дорогах Харькова, Херсона, Мариуполя, Одессы. Наступление велось также с севера в направлении Чернигова и Киева: столица взята с севера в полукольцо. В крупных городах Украины введен комендантский час. Страну стремятся покинуть тысячи людей: все погранпереходы забиты автомобилями. При этом власти заявили, что покидать Украину запрещено мужчинам от 18 до 60 лет.

Белорусское посольство оказывает помощь нашим гражданам

Эвакуацию белорусских граждан старается организовать белорусское посольство: дипломаты уже оказывают нуждающимся посильную помощь, но обращений столько, что отреагировать на все не представляется возможным.

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