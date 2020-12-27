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В. Зеленский: Пандемия показала, что в Украине нет системной медицины

Тем временем Украина вошла в список стран, где количество заболевших превысило миллион. Только за последние сутки здесь умерли 72 человека. Более того, власти заявили об обнаружении нового британского штамма COVID. Медицинская реформа в стране оказалась провальной, признал президент Украины. В интервью журналу "Фокус" Владимир Зеленский заявил: пандемия показала, что в стране нет системной медицины. Пока главные надежды на улучшение ситуации Киев связывает с поставками вакцины от COVID-19. Первую партию из 8 миллионов бесплатных доз в рамках инициативы "Ковакс" ждут в марте. Что касается закупок, то в бюджете страны на следующий год на вакцинацию выделены деньги только для двух миллионов украинцев.

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