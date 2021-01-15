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В. Землянский об Украине: Государство ушло из сегмента жизнеобеспечения людей

В мире не существует аналогий, подобных украинскому сценарию. Когда руководство государства просто ушло из сегмента жизнеобеспечения людей. В связи с этим налоги растут, а вопросов становится больше, чем ответов. Поэтому люди все чаще начинают выходить на улицы с протестами.

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