В Женеве начинает работу Конституционный комитет Cирии

Конституционный комитет Сирии приступает сегодня к работе в Женеве. Церемония открытия состоится днем при участии 150 делегатов от правительства арабской республики, оппозиции и гражданского общества. Решение о создании Конституционного комитета было принято на прошедшем в прошлом году в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. Основной задачей комитета должна стать подготовка конституционной реформы и последующее проведение выборов в Сирии на ее основе.