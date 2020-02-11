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В Женеве открывается форум ВОЗ, посвященный борьбе с коронавирусом
В Женеве сегодня открывается глобальный форум Всемирной организации здравоохранения. Он посвящен борьбе с коронавирусом. Основная цель - скоординировать международные усилия в разработке методов лечения и вакцин против новой пневмонии. По последним данным, 4 тысячи человек уже вылечились от вируса. Заболевших 42 с половиной тысячи, в основном в Китае. Погибших - более тысячи.
135 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
В Японии из 160 инфицированных 135 находились на круизном лайнере близ порта Йокогама. Сейчас они в больнице. После сообщений о бедственном положении пассажиров из 50 стран начали эвакуировать. Предполагается, что вспышка коронавируса на лайнере произошла из-за замкнутой системы вентиляции. Сейчас в Гонконге проверяют небоскреб, где заразились 2 человека, живущие на 3 и 13 этажах. Свыше сотни жильцов оперативно эвакуировали и поместили на карантин.
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