В Женеве российские и сирийские дипломаты представили доклад по "Белым каскам"

В Женеве на полях Совета ООН по правам человека российские и сирийские дипломаты представили доклад по "Белым каскам". Документ содержит 250 страниц доказательств связи неправительственной организации с мировым терроризмом. Это и показания очевидцев, и признания более чем десятка бывших боевиков.



Так, один из них рассказал, как пытался получить работу в "Белых касках". По его словам, в организации ему открыто заявили: нужно рекомендательное письмо от главарей любой террористической группировки. Также в докладе указываются точные места, где проводились постановочные съемки о химических атаках. Постпред Сирии в ООН Хуссам Эдин Аала заявил, что данный доклад - попытка показать миру, что на самом деле происходит в регионе.