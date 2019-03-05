ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Женеве для представителей прессы открылся 89-й Международный автосалон

Гостей ждут 900 новых моделей автомобилей и концепт-каров, из которых 150 в ранге мировых или европейских премьер. Посетители смогут сами поучаствовать в тест-драйвах и презентациях. В приоритете концепт-кары и электромобили. Здесь представлен и самый дорогой автомобиль в мире. Это Bugatti La Voiture Noire стоимостью свыше 16 миллионов евро. Кстати, он уже продан.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все