В жилом доме в Чите взорвался газ - есть пострадавшие

ЧП в Забайкальском крае. В городе Чите в жилом доме взорвался газ. По предварительным данным, повреждены два этажа пятиэтажки. Власти региона сообщили об 11 пострадавших.

Под завалами все еще находятся люди. Их голоса были услышаны после минуты тишины под перекрытиями между этажами. На месте работают сотрудники МЧС, скорая помощь, полиция, поисково-спасательная служба. Информации о погибших не поступало.