В жилой дом Киева попала ракета - снаряд был выпущен из зенитно-ракетных комплексов ВСУ

В один из жилых домов Киева попала ракета. Как полагают военные эксперты, вероятнее всего, снаряд был выпущен из зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Различные вооружения украинские военные накануне размещали в жилых кварталах Киева. Вот, к примеру, гаубицы, стоящие прямо возле школы в жилом квартале Северодонецка. В пользу версии говорит и тот факт, что российский снаряд не оставляет за собой инверсионный след и производит взрыв гораздо большей мощности.