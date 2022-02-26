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В жилой дом Киева попала ракета - снаряд был выпущен из зенитно-ракетных комплексов ВСУ

В один из жилых домов Киева попала ракета. Как полагают военные эксперты, вероятнее всего, снаряд был выпущен из зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Различные вооружения украинские военные накануне размещали в жилых кварталах Киева. Вот, к примеру, гаубицы, стоящие прямо возле школы в жилом квартале Северодонецка. В пользу версии говорит и тот факт, что российский снаряд не оставляет за собой инверсионный след и производит взрыв гораздо большей мощности.

Жилой дом в Киеве был поражен ракетой комплекса "Бук-М1" Вооруженных сил Украины. Это же подтверждает и источник в Минобороны РФ. Киевские спасатели сообщают, что из пострадавшего многоэтажного дома эвакуированы 80 человек, 6 пострадали. Пока солдаты под дулами националистов вынуждены брать в руки оружие, украинское руководство прячется за спинами мирного населения. В соцсетях распространился ролик советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко - он призывает украинцев останавливать российские танки собственным телом.

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