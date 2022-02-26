3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В жилой дом Киева попала ракета - снаряд был выпущен из зенитно-ракетных комплексов ВСУ
В один из жилых домов Киева попала ракета. Как полагают военные эксперты, вероятнее всего, снаряд был выпущен из зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Различные вооружения украинские военные накануне размещали в жилых кварталах Киева. Вот, к примеру, гаубицы, стоящие прямо возле школы в жилом квартале Северодонецка. В пользу версии говорит и тот факт, что российский снаряд не оставляет за собой инверсионный след и производит взрыв гораздо большей мощности.
Жилой дом в Киеве был поражен ракетой комплекса "Бук-М1" Вооруженных сил Украины. Это же подтверждает и источник в Минобороны РФ. Киевские спасатели сообщают, что из пострадавшего многоэтажного дома эвакуированы 80 человек, 6 пострадали. Пока солдаты под дулами националистов вынуждены брать в руки оружие, украинское руководство прячется за спинами мирного населения. В соцсетях распространился ролик советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко - он призывает украинцев останавливать российские танки собственным телом.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов