В Житомирской области статую Ленина переделали в памятник Тарасу Шевченко

Закон о декоммунизации есть, а вот денег нет. Поэтому местные власти распорядились переделать только лицо, а вместо кепки в руку вложили книгу. Вот только характерная поза и костюмчик остались. Ну, сэкономили. И Ленина изуродовали, и за Шевченко обидно.