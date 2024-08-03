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В Житомирской области статую Ленина переделали в памятник Тарасу Шевченко

Голь на выдумки хитра. В украинском селе Котлярка Житомирской области переделали статую Ленина в памятник Тарасу Шевченко.

Закон о декоммунизации есть, а вот денег нет. Поэтому местные власти распорядились переделать только лицо, а вместо кепки в руку вложили книгу. Вот только характерная поза и костюмчик остались. Ну, сэкономили. И Ленина изуродовали, и за Шевченко обидно.

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