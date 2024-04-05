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В Зимбабве планируют ввести новую денежную единицу

В Зимбабве планируют ввести новую денежную единицу

Управляющий Резервного банка (выполняет роль ЦБ) Зимбабве Джон Мушаявану сообщил о введении новой национальной денежной единицы, сообщает БЕЛТА.

"Резервный банк Зимбабве объявляет о введении новой денежной единицы - зимбабвийского золота (ZiG)", - заявил руководитель центробанка.

Отмечается, что эта валюта будет выпускаться в виде купюр и монет. В нее будут переведены все резервы зимбабвийского доллара.

Известно, что новая валюта будет обеспечиваться запасами иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в Зимбабве. Ее обменный курс к доллару США будет составлять 13,5 зимбабвийского золота за 1 доллар США.

Ранее сообщалось, что Республика Зимбабве стремится присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС.

Фото из открытых источников

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