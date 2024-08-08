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В Зимбабве прекращается хождение американской валюты
Неверие в доллар и долговые обязательства США распространяется все шире. В Зимбабве поступила в обращение валюта, обеспеченная золотом, а хождение доллара здесь прекращается. Страна
долгое время страдала от высокой инфляции, а затем временно начала использовать в качестве валюты американские дензнаки. Однако это означало импорт инфляции из США, и власти в Хараре решили выбрать самый надежный из возможных вариантов: перейти на золотое обеспечение своих денег. Этот металл вдобавок ко всему лишь дорожает - соответственно, зимбабвийцы будут защищены от удешевления нацвалюты. В последние недели на биржах наблюдается ажиотажный спрос на золото, который сопровождается ростом его цены: по всем приметам власти Зимбабве не прогадали.
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